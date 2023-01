Prenzlauer Berg: Jugendlicher in Restaurant bewusstlos geprügelt

Am Freitagabend wurde ein 17-Jähriger im Toilettenbereich eines Restaurants in der Kollwitzstraße in Berlin-Prenzlauer Berg brutal zusammengeschlagen. Anschließend wurde zudem seine Tasche geraubt.

Wie die Polizei am Samstag nach Aussage des Jugendlichen mitteilte, hatte er gemeinsam mit einer Begleiterin ein Restaurant besucht und dort gegessen. Nachdem sie bereits gezahlt hatten, war der 17-Jährige gegen 18.30 Uhr auf die Toilette im Untergeschoss gegangen. Dorthin folgten ihm zwei junge Männer, die zuvor am Nebentisch gesessen haben sollen. Die mutmaßlichen Täter sollen ihn dann in die Toilettenräume gezerrt und auf den Jugendlichen eingetreten und eingeschlagen haben. Zu diesem Zeitpunkt lag der Junge wohl bereits am Boden. Der 17-Jährige gab an, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verloren habe.

Männer hatten Messer und einen Teleskop-Schlagstock dabei

Die Männer sollen ein Messer und einen Teleskop-Schlagstock in den Händen gehalten haben. Eine Begleiterin soll während der Tat vor den Toilettenräumen Schmiere gestanden haben. Anschließend flüchtete das Trio mit dem Rucksack des Jugendlichen.

Der Beraubte erlitt diverse Gesichtsfrakturen und stand sichtlich unter Schock, gibt die Polizei an. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.