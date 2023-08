Prenzlauer Berg: Männer rauben Bar aus, Mitarbeiterin schlief im Eingang

Eine Gruppe von fünf Männern hat am frühen Mittwochmorgen eine Bar in Berlin-Prenzlauer Berg ausgeraubt und mehrere Geldkassetten entwendet. Gegen 6 Uhr sind die Männer in das Lokal in der Greifswalder Straße eingebrochen, wie die Polizei mitteilte. Einer der Männer soll die nach Ladenschluss im Eingangsbereich schlafende 24-jährige Mitarbeiterin geweckt und ihr befohlen haben, ruhig zu bleiben und nicht die Polizei zu verständigen.

Zwei der Männer sollen währenddessen die Spielautomaten im Geschäft aufgebrochen und die Geldkassetten entwendet haben. Die Mitarbeiterin gab an, dass zwei weitere Männer vor der Bar im Eingangsbereich auf den Rest der Gruppe warteten. Die fünf Tatverdächtigen seien schließlich mit der Beute in unterschiedliche Richtung geflüchtet. Die 24-Jährige blieb unverletzt.