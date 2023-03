Prenzlauer Berg: Männer sprengen Geldautomaten und flüchten auf Fahrrädern

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag an der Greifswalder Straße in ein Einkaufszentrum eingebrochen. In dem Gebäude zündeten sie eine Sprengladung.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag einen Geldautomaten in Prenzlauer Berg gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, drangen zwei Männer um kurz nach 3 Uhr in ein Einkaufszentrum an der Greifswalder Straße ein, wo sie eine Sprengladung an einem Geldautomaten einer Bankfiliale anbrachten.

Nach der Detonation entwendeten sie Geld und flüchteten zusammen mit einem Komplizen, der offenbar draußen Schmiere stand, auf Fahrrädern in Richtung S-Bahnhof Greifswalder Straße. Ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.