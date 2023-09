Bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg sind am Sonntag zwei Personen verletzt worden. Gegen 13 Uhr fuhr ein 84-Jähriger in seinem Auto auf der Storkower Straße in Richtung Grellstraße. Wie die Polizei berichtete, soll er an der Kreuzung Grellstraße/Storkower Straße über rot gefahren sein und einen dort wartenden 32-jährige Radfahrer gestreift haben. Der 84-Jährige soll seine Fahrt anschließend fortgesetzt haben.

Dabei streifte er einen Bordstein und stieß mit vier parkenden Autos zusammen. Für die Unfallaufnahme musste die Grellstraße zeitweise gesperrt werden. Sowohl der Radfahrer als auch der Senior erlitten leichte Verletzungen und wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Drei der Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand geparkt waren, sind nicht mehr fahrfähig.