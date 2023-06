Blank gezogen: Weißes Haus verbannt Trans-Aktivistin von Veranstaltungen

Das Weiße Haus hat eine Aktivistin für die Rechte von Transpersonen von zukünftigen Veranstaltungen verbannt. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtete, veröffentlichte die Aktivistin Rose Montoya Fotos von sich auf sozialen Medien, auf denen sie sich oben ohne bei einem Event im Garten des Weißen Hauses anlässlich des „Pride Month“ zeigte.

Dieses Verhalten sei „inakzeptabel“, so die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre am Dienstag.

Massive Kritik an Rose Montoya

Montoya veröffentlichte ein Video auf Twitter, in den sie sich zu dem Vorfall äußerte. Sich oben ohne in Washington D.C. zu zeigen sei legal, so Montoya. „Warum ist meine Brust unangemessen oder illegal, wenn ich sie zeige?“, so die Aktivistin weiter. Sie habe nicht vulgär sein wollen. Befreundete Transmänner hätten die Narben am Oberkörper gezeigt, nachdem diese sich die Brüste hätten abnehmen lassen und sie habe ebenfalls ihre Narben zeigen wollen, so Montoya.

Montoya wurde für ihre Aktion scharf kritisiert – auch von Aktivisten der LGBTQ-Gemeinschaft. Auch ein Mann hätte sich nicht oben ohne bei einer Feier des Weißen Hauses zeigen dürfen, argumentierten mehrere Twitter-Nutzer. Sie schade dem Ansehen von Transpersonen, das durch Konservative ohnehin massiv angegriffen werde, warfen ihr andere vor.