Prinz Harry: Charles war eifersüchtig auf Meghan und Kate Ein Prinz packt aus. In seinem Buch über das Leben hinter den Kulissen des britischen Königshauses rechnet Harry nicht zuletzt mit seinem Vater ab. dpa

HANDOUT - Prinz Harry gibt dem britischen Sender ITV ein Interview (Videostandbild). -/ITV/PA Media/dpa

London -Prinz Harry wirft seinem Vater Charles Berichten zufolge vor, eifersüchtig auf die öffentliche Aufmerksamkeit gewesen zu sein, die seine Frau Meghan und Schwägerin Kate bekommen haben. Charles habe befürchtet, die „neue und strahlende“ US-amerikanische Schauspielerin könne ihm das Rampenlicht stehlen, schreibt Harry demnach in seinen Memoiren „Spare“ („Reserve“), die erst am Dienstag (10. Januar) erscheinen sollen, aus denen aber schon diverse pikante Details an die Öffentlichkeit gesickert sind, nachdem sie in Spanien versehentlich kurzzeitig im Buchhandel gelandet waren.