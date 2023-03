Prinz Harry erscheint erneut bei Anhörung Aus seiner Verachtung für den Boulevard macht Prinz Harry keinen Hehl. In seiner Autobiografie hat er der „Yellow Press“ eine Mitschuld am Klima im Palast ge... dpa

London -Mit seiner Klage gegen den Verlag der „Daily Mail“ scheint es der britische Prinz Harry wirklich ernst zu meinen. Bereits den zweiten Tag in Folge erschien der 38-jährige Royal am Dienstag zur Vorverhandlung beim Gericht in London.