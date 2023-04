Prinz-Harry-Memoiren mit menschlichem Blut kommen in den Handel

Der Künstler Andrei Molodkin hat 25 Exemplare von Prinz Harrys Memoiren „Spare“ mit Menschenblut beschmiert. Die Bücher werden am heutigen Samstag in einem Geschäft in Windsor ausgestellt und sollen wenige Tage vor der Krönung von König Charles III. auch verkauft werden.

Letzte Woche projizierte derselbe russische Antikriegskünstler und -aktivist eine mit Blut gefüllte Skulptur auf die St. Paul's Cathedral in London. Es handelte sich um eine Protestaktion gegen das Eingeständnis des Herzogs von Sussex, mehrere Taliban in Afghanistan getötet zu haben. „Das war nichts, was mich zufrieden gemacht hat, aber auch nichts, wofür ich mich geschämt habe“, schreibt Harry in seiner Autobiografie. Und weiter: „Ich betrachtete diese 25 nicht als Menschen. Sie waren Schachfiguren, die vom Brett genommen wurden. Böse Menschen, die eliminiert wurden, bevor sie gute Menschen töten konnten.“

Molodkin sagte Sky News letzten Monat, dass Harrys Bemerkungen ihn „sehr, sehr wütend“ gemacht hätten. Er wollte „die St. Paul's Cathedral mit dem Blut des afghanischen Volkes tränken“, indem er seine Skulptur auf das Wahrzeichen projizierte.

Der russische Künstler Andrei Molodkin projizierte eine Skulptur mit von Afghanen gespendetem Blut auf die St. Paul's Cathedral. Lucy North / IMAGO / ZUMA Wire

Für seine jüngste Aktion, sagte Molodkin, dass Teil des gespendeten Blutes verwendet worden sei, um die „alternativen Kopien“ des Buchs zu erstellen. Diese werden ab dem 2. Mai – vier Tage vor der Krönung des Königs – für jeweils 10.000 US-Dollar (9.100 Euro) erhältlich sein.

Dem Künstler zufolge werden alle Einnahmen aus dem Verkauf an afghanische Wohltätigkeitsorganisationen gespendet. In einer Erklärung über seinen neuesten Stunt – genannt „Blood Money“ – sagte Molodkin: „Prinz Harry rühmt sich damit, Taliban getötet zu haben, als wären sie Bösewichte in einem Videospiel, ‚verfremdet‘ Menschenleben und dann profitiert er davon, indem er Bücher über seine Drogenexzesse, sexuelle Heldentaten und Tötungseroberungen verkauft.“