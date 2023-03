Prinz Harry überraschend bei Gerichtstermin in London Es geht um eine Klage gegen einen Zeitungsverlag, der illegal Informationen beschafft haben soll. Neben Prinz Harry haben weitere Promis geklagt, darunter El... dpa

Prinz Harry vor einer Anhörung vor dem Royal Courts Of Justice in London. Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

London -Überraschend ist Prinz Harry zu einem Gerichtstermin in London eingetroffen. Der jüngere Sohn von König Charles III. erschien am Montag am High Court zu einer Anhörung wegen seiner Klage gegen den Verlag Associated Newspapers Limited.