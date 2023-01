Prinz Harry wünscht sich Vater und Bruder zurück Auch im neuen Jahr nimmt der Streit bei den britischen Royals kein Ende. Kurz vor der Veröffentlichung seiner Memoiren gibt Prinz Harry mehrere Interviews un... dpa

ARCHIV - Prinz Harry, Herzog von Sussex. Matt Dunham/Pool AP/dpa

London -Knapp eine Woche vor der geplanten Veröffentlichung seiner Memoiren hat sich der britische Prinz Harry mit Bedauern über den Bruch mit seiner Familie geäußert. „Ich hätte gerne meinen Vater zurück. Ich hätte gerne meinen Bruder wieder“, sagte der 38-jährige abtrünnige Royal in mehreren Ausschnitten eines Interviews, das der britische Sender ITV am Montag mit einem kurzen Trailer bewarb. Es soll am Sonntag, nur zwei Tage vor der geplanten Veröffentlichung des Buchs mit dem Titel „Spare“ (zu Deutsch: „Reserve“) ausgestrahlt werden. Auch der US-Sender CBS kündigte bereits ein Interview zu der als „explosiv“ bezeichneten Autobiografie an.