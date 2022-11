Prinz Harry wusste Antworten zu Einbürgerungstest nicht Über Migration und Einwanderung wird auch in Großbritannien heftig diskutiert. Bei einem einschlägigen Test hatte Prinz Harry so seine Probleme. dpa

ARCHIV - Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Besuch in Düsseldorf 2022. Rolf Vennenbernd/dpa

London -Der britische Königssohn Prinz Harry hat nach Aussage seiner Ehefrau Herzogin Meghan einige Fragen des britischen Einbürgerungstests nicht beantworten können. „Dieser Einbürgerungstest ist so schwierig“, sagte die 41-Jährige in der am Dienstag veröffentlichten Folge ihres Podcasts „Archetypes“.