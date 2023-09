In Berliner Schwimmbädern sind seit den Schlägereien die Kosten für private Wachfirmen gestiegen. Im Juli zahlte allein das Kreuzberger Prinzenbad 91.000 Euro, mehr als in den vergangenen Jahren, wie aus einer Antwort des Senats auf eine AfD-Anfrage hervorging. Pro Tag sind das 3000 Euro für das Sicherheitspersonal.

Im Freibad Pankow waren es in einem Monat rund 65.000 Euro und im Sommerbad Neukölln rund 50.000 Euro – und das in Zeiten, in denen alle Bäder unter einem Mangel an Bademeistern leiden, auch weil die Arbeit nicht sehr gut bezahlt wird.

Insgesamt kamen zwölf Berliner Freibäder schon bis zum Juli auf Ausgaben von mehr als 450.000 Euro. Die Zahlen für den August und Anfang September lagen dabei noch gar nicht vor und dürften die Summe noch mal deutlich erhöhen. Der Einsatz der Wachleute hängt auch vom Wetter und den Prognosen zur Zahl der erwarteten Besucher ab.