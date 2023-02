Prinzessin Kate teilt Babyfoto und ruft zum Nachahmen auf Die frühen Kindheitsjahre können entscheidend sein für die Herausbildung der Persönlichkeit. Prinzessin Kate legt darauf einen starken Fokus. dpa

London -Die britische Prinzessin Kate hat am Samstag mit einem Kindheitsfoto von sich Reden gemacht. Auf dem Bild, das die 41-Jährige per Twitter teilte, ist sie mit ihrem Vater zu sehen, der sie als Baby auf dem Arm hält. Die beiden schauen sich an. Die kleine Kate streckt die Hände nach seinem lächelnden Gesicht aus. Dazu twitterte die Prinzessin von Wales, die inzwischen selbst dreifache Mutter, ist das Zitat: „Gesichter sind die besten Spielzeuge eines Babys“.