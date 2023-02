Prinzessin Kate umarmt ihren früheren Geschichtslehrer Vollkommen unverhofft trifft Prinzessin Kate auf einen ihrer früheren Lehrer. Es ist ihr anzusehen, wie sehr sie sich darüber freut. dpa

Falmouth -Die britische Prinzessin Kate (41) hat sich bei einem Besuch in der englischen Grafschaft Cornwall von ihrer nahbaren Seite gezeigt. Als sie ihren früheren Geschichtslehrer in der Menge der Schaulustigen entdeckte, schloss sie den Mann kurzerhand in die Arme.