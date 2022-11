Prinzessin Märtha Louise legt offizielle Ämter nieder Sie möchte ihre geschäftlichen Aktivitäten und ihre Rolle im Königshaus trennen: Die norwegische Prinzessin Märtha Louise geht eigene Wege. dpa

ARCHIV - Prinzessin Märtha Louise und ihr Verlobter Durek Verrett bei den Feierlichkeiten zum 18. Geburtstag von Norwegens Erbprinzessin Ingrid Alexandra. Lise Åserud//dpa

Oslo -Die mit einem Schamanen verlobte norwegische Prinzessin Märtha Louise (51) wird bis auf Weiteres keine offiziellen Aufgaben des Königshauses mehr wahrnehmen. Damit wolle sie dazu beitragen, dass ihre eigenen Geschäftstätigkeiten und ihre Rolle am Hof deutlicher getrennt werden, teilte das norwegische Königshaus am Dienstag in Oslo mit.