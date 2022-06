In Berlin haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Menschen eine Privatinsolvenz beantragt. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Tobias Bauschke hervor. Wie die Berliner Morgenpost berichtet, wurden im Jahr 2021 an den Amtsgerichten insgesamt 4690 Anträge auf Eröffnung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens gestellt. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Damals hatten 2195 Menschen eine Privatinsolvenz angemeldet.

Demnach wurden unter den zehn Amtsgerichten in Berlin, die für die Verfahren zuständig sind, am Amtsgericht Lichtenberg die meisten Anträge erfasst. Insgesamt waren es dort im vergangenen Jahr 1211. Im Berliner Bezirk Pankow wurden dagegen lediglich 256 Verbraucherinsolvenzanträge gestellt.

Tatsächlich eröffnet wurden dann in Berlin fast 3900 Insolvenzfahren. Wie schon bei den Anträgen wurden auch hierbei in 2021 die meisten in Lichtenberg (1081) und die wenigsten in Pankow (140) erfasst. Insgesamt lag die Zahl der Privatinsolvenzen deutlich höher als im Vorjahr mit 2031 Insolvenzverfahren.