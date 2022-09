Bei einem Angriff auf einen Markt in der ostukrainischen Stadt Donezk sollen nach Angaben pro-russischer Separatisten mindestens sechs Menschen getötet worden sein. Sechs weitere Menschen seien ersten Informationen zufolge bei dem Beschuss durch die ukrainische Armee verletzt worden, schrieb Alexej Kulemsin von der Moskau-freundlichen Stadtverwaltung am Donnerstag im Onlinedienst Telegram.

Russland-freundliche Medien verbreiteten Bilder, die einen ausgebrannten Bus und eine blutverschmierte Leiche auf einer Straße inmitten von Glasscherben zeigten.

Die Stadt Donezk ist eine Hochburg der Separatisten. Die pro-russischen Behörden in der Region Donezk sowie in drei weiteren Gebieten der Ost- und Südukraine wollen ab Freitag „Referenden“ über einen Anschluss an Russland abhalten.