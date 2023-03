Proben für deutschen Vorentscheid zum ESC laufen Wer reist für Deutschland für den Eurovision Song Contest nach Liverpool? Insgesamt gibt es neun Bewerber - die ein breites Spektrum an Musik präsentieren. A... dpa

Köln -Auf dem Weg zur Kür eines deutschen Beitrags für den Eurovision Song Contest (ESC) 2023 haben in Köln die Musik-Proben der Bewerber begonnen. Heute stand zunächst Sänger und Tänzer TRONG in einem Studiokomplex auf der Bühne, in dem der ESC-Vorentscheid in diesem Jahr ausgetragen wird.