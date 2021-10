Darmstadt - Die Bio-Supermarktkette Alnatura hat Erdmandeln wegen Salmonellen zurückgerufen. Bei den gemahlenen Alnatura-Erdmandeln mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 22. März 2022 und 20. Mai 2022 seien in einer Probe Salmonellen nachgewiesen worden, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit Sitz in Darmstadt am Dienstag mit. Die Ware sei bereits aus dem Verkauf genommen worden.

Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen auslösen. Käufer der Erdmandeln sollten diese deshalb vorsorglich nicht mehr essen und können Produkte mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten in die jeweiligen Märkte zurückbringen, wo sie Ersatz erhalten. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Produktes und andere Alnatura-Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen.