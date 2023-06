Profi-Schwimmer verschwindet beim Durchqueren des Ärmelkanals

Ein professioneller Schwimmer ist am Dienstag beim Durchqueren des Ärmelkanals verschwunden. Eine großangelegte Suche nach dem Mann, der von Großbritannien nach Frankreich durch die Meerenge schwimmen wollte, sei ergebnislos eingestellt worden, teilte die maritime Präfektur in Calais mit. Noch am selben Tag sei mit einem französischen und einem belgischen Hubschrauber sowie zwei Schiffen der Küstenwache nach dem Schwimmer gesucht worden. Auch ein Allwetterkanu wurde für die Suche eingesetzt. Die Identität des Schwimmers sei derzeit noch unbekannt, sagte eine Sprecherin.

Die Präfektur erklärte auf Anfrage von Le Figaro, dass zwischen dem ersten Anruf bei CROSS und dem Ende der Suche „mehr als sechs Stunden“ verstrichen seien. Ohne konkreten Hinweis, in welchem Bereich sich der Mann befinden könne, sei die Suche nach mehreren Stunden beendet worden.

Wie die französische Zeitung Le Figaro am Mittwoch berichtete, unternahm der Mann von Großbritannien nach Frankreich eine Durchquerung des Ärmelkanals, denn von Frankreich aus sei dies nicht erlaubt. Dabei müssten Profi-Schwimmer von einem Boot begleitet werden. Für die nördlichen Departements Frankreichs galt am Dienstag zudem die Unwetterwarnstufe gelb. Gesucht worden war nach dem Schwimmer am Cap Gris-Nez, einer Landspitze zwischen Calais und Boulogne-sur-Mer. Die Rettungskräfte hatten den Anhaltspunkt, dass er dort ankommen wollte.