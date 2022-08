Die Zeit zum Schreiben der Hausarbeit am Handy vertrödeln und statt die Steuererklärung zu machen lieber nochmal die bereits blitzsaubere Küche putzen: Notorisches Aufschieben von Dingen und Aufgaben nennen Experten auch Prokrastination. Fuschia Sirois, Professorin der Psychologie an der englischen Durham University, erklärt, woher der Drang zum Aufschieben kommt – und wie wir ihn loswerden können.

Laut Sirois sei Prokrastination vor allem bei jüngeren Menschen ein ernstzunehmendes Problem. „Schätzungen zufolge prokrastinieren 50 Prozent aller Studenten chronisch“, erklärt die Psychologin im Interview mit dem Guardian. Doch auch bei älteren Erwachsenen habe bis zu ein Viertel Schwierigkeiten mit dem ständigen Hinauszögern ungeliebter Aufgaben.

Expertin: Wer prokrastiniert, will negative Gefühle vermeiden

Im Kern gehe es bei Prokrastination darum, Dinge beiseitezuschieben, die ein negatives Gefühl in uns auslösen könnten. Einigen Menschen mangele es dabei an der Fähigkeit, diese Gefühle innerlich zu verarbeiten. „Also managen wir sie von außen“, so Sirois, „Wir nehmen die Aufgabe, die unangenehm oder langweilig, frustrierend oder stressig ist... und wenn wir sie beiseite legen, fühlen wir uns sofort erleichtert.“

Für unser Wohlbefinden stelle diese Vermeidungsstrategie langfristig jedoch nur eine weitere Belastung dar. So könne chronisches Prokrastinieren zu Stress, Angst und Schamgefühlen führen, aber auch Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und sogar Herzprobleme verursachen.

„Doch es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen“, erklärt Sirois, die vor kurzem ein Buch zu dem Thema veröffentlicht hat. Zunächst einmal müsse man sich die Ursache des Problems bewusst machen. Wer „in einem Muster chronischer Prokrastination“ gefangen sei, könne dieses Verhalten schließlich wieder bewusst entlernen.