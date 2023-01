Promi-Darts-WM: Oliver Pocher verliert Ehe-Duell Prominente traten in mehreren Runden am Samstagabend gegeneinander an - mit kleinen Pfeilen. Wer war am Ende der Treffsicherste? dpa

Düsseldorf/Berlin -Der Comedian Oliver Pocher hat bei „Die Promi-Darts-WM 2023“ mit einer bunten Irokesen-Frisur für Aufsehen gesorgt, das sportliche Duell mit Ehefrau Amira aber verloren. In der ProSieben-Show, bei der Promis und Dartsprofis in Zweierteams antraten, verpasste der 44-Jährige am Samstagabend im Maritim-Hotel am Düsseldorfer Flughafen an der Seite von seiner Profi-Partnerin Fallon Sherrock (28) das Halbfinale.