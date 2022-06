Comedian Oliver Pocher hat sich in einem Podcast zu einem Kuss-Foto geäußert, das Fußballer Mats Hummels mit der Influencerin Julia Nikola Gauly zeigen soll. „Das sind alles promigeile Weiber, mit denen er da rummacht. Und das Schema verstehe ich da nicht, dass er da nicht ein bisschen aussortieren kann. Du hast alles Geld der Welt und alle Möglichkeiten. Wieso ist es denn dann wieder so eine Instagram-Alte, die auf OnlyFans sich da im Stringtanga präsentiert?“, sagte Pocher im „Die Pochers!“-Podcast, den er gemeinsam mit seiner Frau Amira führt.

Erst kürzlich war publik geworden, dass Hummels offenbar ein Dinner-Date mit „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) Céline Bethmann hatte. Hummels selbst äußert sich weder dazu noch zu dem Foto, das ihn und Julia Nikola Gauly zeigen soll.

Pochers Frau Amira scheint die Situation anders zu sehen als ihr Mann und weist darauf hin, dass Hummels und seine Frau Cathy womöglich kein Paar mehr seien. Und weiter: „Also lasst ihn doch knutschen, mit wem er will und wo er will. Macht nicht immer so eine provokante Schlagzeile draus. Habt doch ein bisschen Respekt vor der Familie.“ Die Frauen würden zudem im Club nicht zuerst ihren Lebenslauf präsentieren, entgegnet Amira Pocher ihrem Ehemann.