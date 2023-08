Dem bekannten serbischen Musiker und Komponisten Goran Bregovic und seiner Band ist nach der Landung am Flughafen Chisinau am Sonntag die Einreise nach Moldawien verweigert worden. Die Musiker sollten bei dem Gustar Festival auftreten.

In einer Pressemitteilung erklärte die Grenzpolizei, dass sie die Entscheidung nach einer „Risikoanalyse“ und im Austausch mit dem Informations- und Sicherheitsdienst (SIS) und „internationalen Partnern“ getroffen habe. „Zukünftig wird die Grenzpolizei in Zusammenarbeit mit den zuständigen nationalen Behörden und internationalen Partnern die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um Fälle, die die Sicherheit des Staates und der Bürger der Republik Moldau gefährden, nicht aufzunehmen“, heißt es in der Erklärung, die Bregovic namentlich nicht erwähnt.

Am Montag schaffte jedoch Moldawiens Innenminister Adrian Efros mehr Klarheit bezüglich der Gründe für die Entscheidung. „Nach Beginn des Krieges in der Ukraine vertrat der Künstler eine prorussische Haltung und unterstützte die Annexion der Ukraine durch die Russische Föderation“, erklärte er Medienberichten zufolge. „Es wurden auch andere Gründe innerhalb der Sicherheitsstrukturen analysiert und es wurde entschieden, dass ihm die Einreise in das Hoheitsgebiet der Republik Moldau verboten werden sollte.“

Serbien empört über Entscheidung der moldauischen Behörden

Die Entscheidung der moldauischen Behörden löste in Serbien Empörung aus. Sie entspreche „nicht den traditionellen freundschaftlichen Beziehungen zwischen Serbien und Moldawien“, sagte der serbische Außenminister Ivica Dacic.



Nach der Annexion der Krim durch Russland flog Bregovic nach Simferopol, um sein Album „Champagne for Gypsies“ vorzustellen. Damals sagte er, es sei ihm egal, ob nach seinem Besuch auf der Krim ukrainische Sanktionen verhängt würden. Seitdem wurden ihm Auftritte in der Ukraine sowie in Polen verboten. Auch die moldauische Grenzpolizei sagte, die Festivalorganisatoren seien vor der Ankunft des Musikers über das Verbot informiert worden, das im Jahr 2022 in Kraft getreten sei.