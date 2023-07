ProSiebenSat.1 baut in Deutschland rund 400 Stellen ab

Noch in diesem Jahr will ProSiebenSat.1 in Deutschland rund jede zehnte Stelle abbauen. Rund 400 Stellen sind von den Maßnahmen im Unterhaltungs-Kerngeschäft und in der Holding betroffen. Dabei soll der Stellenabbau durch ein Freiwilligen-Programm sozialverträglich vonstattengehen. Betriebsbedingte Kündigungen wolle man „weitestgehend“ vermeiden, heißt es.

Der Konzern hatte schon länger eine Neuausrichtung angekündigt, nachdem er im Herbst 2022 die Streaming-Plattform Joyn vollständig übernommen hatte. ProSiebenSat.1 rückte sie in den Mittelpunkt seines Unterhaltungsgeschäfts. Nun folgt nach Unternehmensangaben eine Neuaufstellung der Organisation, insbesondere im Entertainment-Segment. Ziel sei „eine effizientere Struktur, eine wettbewerbsfähige Kostenbasis sowie klar auf die digitale Transformation ausgerichtete Prozesse“. Dies habe Priorität, um weiterhin konsequent in die Zukunft der Gruppe investieren zu können, insbesondere in Inhalte und digitale Angebote, teilte der Konzern mit.