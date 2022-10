Die Lufthansa hat seit neuestem eine besonders große Boeing 787-9 in Besitz. Ab Dezember wird der Flieger auf sämtlichen Routen rund um die Welt eingesetzt. Der Name: „Berlin“. Die Taufe des schicken Dreamliners nahm am Montag die Regierende Bürgermeister Franziska Giffey (SPD) vor. Bilder zeigen sie mit einem großen Glas Berliner Weiße neben Lufthansa-Chef Carsten Spohr.

Werksneu ist der erste Kranich-Dreamliner nicht, er hat bereits gute drei Jahre auf dem Buckel und war laut einem Bericht der Flug-Revue einst eigentlich für Hainan Airlines aus China produziert worden. Die ging 2021 aber pleite – und Lufthansa griff zu. Neben der ersten 787 mit dem Kennzeichen D-ABPA kommen demnächst noch vier weitere „Hainansa“-Dreamliner zur Flotte hinzu.