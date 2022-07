Die französische Schwester-Gruppierung der Klimaprotestbewegung Aufstand der Letzten Generation (Dernière Rénovation) hat Teilstrecken der Tour de France blockiert. Nach eigenen Angaben der deutschsprachigen Gruppe hielt die Blockade für 20 Minuten an. „Nur der Spitzenfahrer konnte sich noch durchschlängeln“, schreibt die Gruppe in einem Statement.

Laut der Nachrichtenagentur AFP wurde das Rennen rund 37 Kilometer vor dem Ziel in Megeve durch eine Sitzblockade „neutralisiert“. Demnach sei nach etwa zehn Minuten die Strecke wieder frei gewesen, die Etappe wurde mit den zuvor bestehenden zeitlichen Abständen fortgesetzt.

Französische Variante der Letzten Generation

Die Aktivistengruppe Letzte Generation, die seit Wochen auch auf Berlins Straßen und an industriellen Standorten protestiert, kündigte immer wieder an, die Blockaden auch bei Großevents weiterzuführen. In digitalen Netzwerken kursieren jetzt Videos aus Frankreich. Darauf sind Radfahrer zu sehen, die am Rauch bengalischer Feuer vorbeifahren.

Breakaway leader Alberto Bettiol dodging protesters just now on #TDF2022 pic.twitter.com/vN4suzK5Hy — Andy McGrath (@Andymcgra) July 12, 2022

„In einer kollabierten Zivilisation gibt es keine Großsportevents. Es gibt kaum noch etwas, außer dem Kampf um Wasser und Essen. Das abzuwenden, muss Kern heutiger Entscheidungen sein“, schreibt die Gruppe zu dem Video.