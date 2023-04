Protest-Fahrradkorso: Legt Extinction Rebellion heute den Verkehr in Berlin lahm?

Wer heute mit dem Auto in Berlin unterwegs ist, könnte zwischendurch die Krise kriegen. Das passt ganz gut, denn der Verkehr in der Stadt wird heute eventuell wegen einer ganz anderen Krise ins Stocken geraten, der Klimakrise nämlich: Aktivistinnen und Aktivisten radeln seit 9.30 Uhr durch Berlin.

Eines ihrer Ziele: Die Bayer AG in der Müllerstraße in Wedding, wo heute demonstriert werden soll. Der Fahrradkorso, der sich an der Glienicker Brücke getroffen hatte, wird zuvor unter anderem Königsstraße, Potsdamerstraße, A115 und A100 passieren – die beiden Autobahnen sind ab dem Vormittag gesperrt.

Extinction Rebellion will auf Fahrrädern über die Avus ziehen

Aufgerufen zur Protestaktion hatte die Aktivistengruppe Extinction Rebellion auf Twitter. „Mit Fahrrädern über die #Avus!“, hieß es dort. „Wir fahren zusammen zum Bayer-Konzern (…), wo um 13 Uhr die Demo ‚Notstand Artensterben‘ startet.“ Gefordert werden die Einleitung einer sofortigen Verkehrswende sowie die Ausrufung eines Notstandes mit Blick auf die schwindende Biodiversität. Die Gruppe macht Bayer als Hersteller von Pestiziden mitverantwortlich für das Artensterben.

Gleich geht es los.

Mit Fahrrädern über die #Avus!



Wir fahren zusammen zum Bayer-Konzern (Müllerstr. 178, Berlin), wo um 13:00 die Demo "NOTSTAND ARTENSTERBEN" startet.



Wir fordern:



🌱 sofortige Verkehrswende einleiten

🌱 #Biodiversität-Notstand ausrufen



Sei dabei! pic.twitter.com/hhO9MEoAnm — Extinction Rebellion DE #Frühlingsrebellion (@ExtinctionR_DE) April 15, 2023

Der RBB vermeldete, dass sich am ersten Treffpunkt, der Glienicker Brücke, zunächst nur 20 Demonstrierende zusammengefunden hatten. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sich dem Korso auf seinem Weg viele weitere Demonstrantinnen und Demonstranten anschließen. Die Polizei habe zum Zeitpunkt des Treffens noch entscheiden müssen, ob eine gemeinsame Auffahrt auf die Autobahn überhaupt verhältnismäßig ist.

Die Aktion ist Teil der deutschlandweiten Protestwoche von Extinction Rebellion. Auch in Berlin hatte es in den vergangenen Tagen schon verschiedene Aktionen gegeben. So besetzten Aktivistinnen und Aktivisten am Donnerstag kurzzeitig das Luxushotel Adlon, zündeten laut Polizei im Gebäude Bengalos und besetzten Balkone.