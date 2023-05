Protest: Letzte Generation stört heute VW-Aktionärsversammlung in Berlin

Am Messedamm in Berlin läuft am Mittwoch die Aktionsversammlung von VW. Die Aktivisten der Letzten Generation blockieren zwei Kreuzungen. Hier kommt es zu Staus.

Die Klimaaktivisten der Letzten Generation stören am Mittwochmorgen gemeinsam mit vielen anderen Akteuren die Aktionärversammlung der Volkswagen AG am Messedamm in Berlin. Nach Angaben der Polizei blockieren insgesamt 12 Aktivisten zwei Kreuzungen rund um das Messegelände. Sie sind zum Teil einbetoniert, so ein Polizeisprecher auf Anfrage der Berliner Zeitung.

Die heutigen Proteste werden unter anderem durch Straßenblockaden unterstützt. Die Zufahrtswege zum Gelände an der Kreuzung Jafféstraße /Harbigstraße sind blockiert, heißt es in einer Mitteilung am Mittwochmorgen der Letzten Generation am Mittwochmorgen.