Berlin - Demonstrierende der Bewegung Fridays for Future haben im Rahmen ihres globalen Klimastreiks am Freitag im Schneetreiben die Berliner Oberbaumbrücke bemalt. Das Motto lautete „Another World is possible“ (Eine andere Welt ist möglich). Außerdem waren Fahrraddemos geplant. Die internationale Bewegung Fridays for Future und die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg teilten bereits in den Morgenstunden Bilder und Eindrücke von Aktionen in aller Welt.

Unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises – keine leeren Versprechungen mehr - wollten die Organisatoren in mehr als 50 Ländern gegen die Förderung fossiler Brennstoffe und eine aus ihrer Sicht verfehlte und mangelhafte Klimapolitik protestieren. Hannah Pirot von Fridays for Future Berlin erklärte dazu in einer Mitteilung, die Klimakrise betreffe schon heute Tausende Menschen weltweit. „Wir brauchen systemische Veränderungen, da die Klimakrise das Ergebnis von struktureller Ausbeutung an Menschen und ökologischer Zerstörung ist.“

Wegen Corona: Klimastreik teilweise ins Netz verlegt

Ein Teil des weltweiten Klimastreiks wird pandemiebedingt ab Mittag im Internet per Livestream übertragen. Die deutsche Mitorganisatorin Luisa Neubauer teilte schon am Morgen Bilder und Eindrücke über Twitter. Die Teilnehmer sind dazu aufgerufen, Fotos, die den individuellen Protest dokumentieren, auf einer digitalen Streikkarte auf der Website der Organisation hochzuladen. Die Seite sei am Mittag online gegangen, hieß es.

Deutschlandweit pochen die Aktivisten auf die Einhaltung der Pariser Klimaziele und das Ende der Förderung fossiler Brennstoffe. Im Superwahljahr 2021 wollen sie erreichen, dass alle Parteien in Deutschland den Klimaschutz in ihren Programmen verankern.