Proteste erwartet: Schweden genehmigt erneute Kundgebung mit Koran-Verbrennung

Die Polizei in Stockholm hat damit die dritte derartige Aktion in diesem Jahr genehmigt. Sie könnte in der muslimischen Welt erneut heftige Proteste auslösen.

Menschen in Pakistan verbrennen nach der Koran-Verbrennung in Stockholm die schwedische Flagge. Auch in einigen anderen muslimischen Ländern gab es derartige Protestaktionen. Banaras Khan/AFP