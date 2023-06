Erster Toter bei Protesten in Frankreich

Am Rande der seit Tagen anhaltenden gewalttätigen Proteste in Frankreich ist ein junger Mann von einem Dach gefallen und gestorben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagabend mitteilten, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Freitag auf dem Dach eines Supermarktes in Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Die genauen Umstände waren zunächst unklar. Die Stadt befindet sich im Norden des Landes.



Mehr in Kürze.