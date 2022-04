Paris (dpa) - In Frankreich hat es nach dem Ausgang der Präsidentschaftswahl am Abend in mehreren Städten Proteste gegeben. In Lyon kam es zu Zusammenstößen zwischen linken Gruppen, „Gelbwesten“-Demonstranten und der Polizei, berichtet der Sender BFMTV. Die Nationalpolizei schritt ein und beendete die Ausschreitungen.

Les images des manifestations à Lyon et Paris qui ont éclaté après la réélection d'Emmanuel Macron pic.twitter.com/8UZ5eXFhyx — BFMTV (@BFMTV) April 24, 2022

Auch in Paris kamen Demonstranten an mehreren Plätzen zusammen, die weder Sieger Macron noch seine Konkurrentin Le Pen für eine sinnvolle Wahl hielten, meldet die Zeitung „Le Parisien“. Nennenswerte Ausschreitungen gab es in der Hauptstadt nicht.

🔴 Des centaines de manifestants affrontent la police à Paris, Rennes et Lyon après l'élection de Macron



🔴 Des centaines de manifestants affrontent la police à Paris, Rennes et Lyon après l'élection de Macron



D'après nos informations, au moins 7 personnes ont été interpellées à Renneshttps://t.co/EX5PxcmLrW — Le Parisien (@le_Parisien) April 24, 2022

Auf dem Place de la République setzten Beamte Tränengas und Sprengsätze ein, um die Demonstranten zu vertreiben. Proteste wurden auch aus dem Bezirk Chatelet gemeldet. Auch in Rennes kam es zu Zusammenstößen zwischen 250 Demonstranten und der Polizei, dort hatte es bereits nach der ersten Wahlrunde zu Krawallen von linken Gruppen sowie Protesten gegen extreme Rechte gegeben.

Emmanuel Macron hat sich bei der Präsidentschaftswahl gegen seine rechte Herausforderin Marine Le Pen durchgesetzt. Er kam auf knapp 59 Prozent der Stimmen. Le Pen holte trotz ihrer Niederlage mit über 40 Prozent der Wählerstimmen das historisch beste Ergebnis ihrer Partei.