Iran: Starkoch Ebrahimi aus dem Gefängnis entlassen

Der Iran hat den Starkoch und Instagram-Influencer Nawab Ebrahimi aus dem Gefängnis entlassen. Er war zu Beginn des Monats im Zusammenhang mit dem harten Vorgehen der islamisch-konservativen Führung in Teheran gegen die landesweiten Proteste festgenommen worden.

Ebrahimi wurde durch Videos bekannt, in denen er für die persische Küche wirbt. Er war am 4. Januar in Teheran festgenommen worden und in das Evin-Gefängnis in der Hauptstadt gebracht worden.

Der iranischer Filmemacher und Fotograf Nik Jusefi schrieb auf Twitter, dass Ebrahimi auf Kaution freigelassen worden sei. Jusefi war selbst im Oktober im Zusammenhang mit den Protesten verhaftet und später wieder freigelassen worden. Er veröffentlichte ein Foto, das Ebrahimi lächelnd mit seiner Partnerin zeigt.

Die Nachrichtenagentur Human Rights Activists News Agency (HRANA) berichtete ebenfalls, dass Ebrahimi auf Kaution freigekommen sei. Bis jetzt sei aber immer noch nicht klar, was dem Influencer konkret vorgeworfen werde.

Iran: Bislang mindestens 14.000 Menschen festgenommen

Im Iran gibt es seit Monaten Proteste, die durch den Tod der 22-jährigen iranischen Kurdin Mahsa Amini ausgelöst wurden. Sie war am 16. September gestorben, nachdem die Sittenpolizei sie in Teheran wegen eines Verstoßes gegen die strikte Kleiderordnung festgenommen hatte. Mindestens 14.000 Menschen sind bisher im Zuge der Proteste festgenommen worden.

Unter den Verhafteten befinden sich bekannte Journalisten, Filmemacher, Anwälte und Aktivisten. Manche wurden auf Kaution freigelassen, so wie die Star-Schauspielerin Taraneh Alidoosti, andere befinden sich nach wie vor in Haft.

Für die Verhaftung von Ebrahimi wurden keine Gründe genannt. Der Koch hat rund 2,7 Millionen Follower auf Instagram. In seinen beliebten Videos zeigt Ebrahimi, wie man klassische persische Gerichte ohne viel Aufwand zubereitet.

Iran: Starkoch Ebrahimi vermutlich wegen Frikadellen-Rezept festgenommen

Nutzer in den sozialen Medien berichteten aber, dass der Auslöser für seine Verhaftung ein Rezept gewesen sei, das er am dritten Jahrestag des tödlichen US-Angriffs auf den iranischen General Ghassem Soleimani gepostet hatte. Es war ein Rezept für persische Koteletts.

Manche Gegner des iranischen Regimes posten Bilder von Koteletts am Todestag von Soleimani, in Anspielung auf die Art und Weise, wie er bei einem US-Drohnenangriff im Irak getötet wurde.