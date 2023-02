In Berlin wollen am Freitag tausende Menschen gegen den Krieg in der Ukraine demonstrieren. Besonders in der Innenstadt werden zahlreiche Straßen gesperrt.

Proteste in Berlin zum Ukraine-Krieg-Jahrestag: Hier ziehen die Demos lang

Für eine Kundgebung vor dem Brandenburger Tor sind am Freitag über 12.000 Menschen angemeldet. Olaf Schuelke/imago

Aufgrund mehrerer, anlässlich des sich jährenden Ukraine-Krieges angekündigter Demonstrationen, kommt es am Freitag in Berlin vielerorts zu Verkehrseinschränkungen. Vor allem in der Innenstadt sind tausende Menschen zu Protesten und Kundgebungen gegen den russischen Angriffskrieg angemeldet. Autofahrer sollten die abgesperrten Bereiche entlang der Demo-Routen meiden oder auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) umsteigen.

Für die größte angekündigte Demo unter dem Motto „Wir werden nie vergessen“ sind bei der Polizei 12.500 Personen angemeldet. Der Demozug soll demnach von der Karl-Marx-Allee in Berlin-Mitte zur russischen Botschaft an der Straße Unter den Linden und dann weiter am Reichstagsgebäude vorbei zum Brandenburger Tor laufen. Dort ist für 18 Uhr eine Kundgebung geplant. Auch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) wird erwartet.

Ukraine-Demos am Freitag: Hier kommt es zu Verkehrseinschränkungen

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Donnerstag mitteilte, wird es infolge der Proteste zu umfangreichen Verkehrsstörungen und Straßensperrungen kommen. Die Straße Unter den Linden werde in Richtung Alexanderplatz zwischen Wilhelmstraße und Glinkastraße für den Verkehr gesperrt. Auch eine Sperrung der Behrenstraße werde erwartet.

Und nächste Woche treffen wir uns am Brandenburger Tor bei der großen Demo solidarisch mit der Ukraine.

👫💙💛👫💙💛👫💙💛

📍24.02. #FullScaleFreedom /9 pic.twitter.com/FeGg8d8EAQ — Oleksii Makeiev 🇺🇦 (@Makeiev) February 19, 2023

Eine weitere Demonstration mit mehreren hundert angemeldeten Teilnehmern soll zudem schon um 12 Uhr am Alexanderplatz in Mitte starten. Bis ca. 15 Uhr wollen mehrere hundert Schüler des Berliner Lilienthal-Gymnasiums unter dem Motto „Friedenszug: Frieden für die Ukraine und weltweit“ über die Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Reichstagufer und Paul-Löbe-Allee zum Platz der Republik laufen.

Später am Tag könnte es außerdem zu Einschränkungen in den Bezirken Tiergarten und Kreuzberg kommen, wo unabhängig des Ukraine-Krieges eine weitere Demonstration angekündigt ist. Der „Solidaritätsmarsch mit dem palästinensischen Volk“ soll demnach in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr entlang der Strecke Potsdamer Platz, Stresemannstraße, Anhalter Straße, Wilhelmstraße, Kochstraße, Rudi-Dutschke-Straße und Oranienstraße bis zum Oranienplatz führen.