Protestmarsch heute in Berlin: Letzte Generation will bei Olaf Scholz anklopfen

Am Mittwochnachmittag will die Gruppe in Berlin wieder für den Klimaschutz demonstrieren. Danach wolle man dem Bundeskanzler persönlich einen Brief übergeben.

Die Klimagruppe Letzte Generation plant, ab diesem Mittwoch wöchentliche Protestmärsche in vielen deutschen Städten durchzuführen. Man erlebe gerade „eine Welle der Solidarität“, erklärte Sprecherin Carla Rochel am Mittwochmorgen. „Wir rufen daher ab sofort vor allem mittwochs zu Protestmärschen auf.“ In dieser Woche seien bereits bundesweite Aktionen in insgesamt 13 Städten geplant.

In Berlin soll es am Mittwoch um 17 Uhr am Frankfurter Tor losgehen. Anschließend wollen die Aktivisten sich nach eigenen Angaben zum Bundeskanzleramt aufmachen, um Olaf Scholz (SPD) dort erneut – und diesmal persönlich – einen offenen Brief zu überreichen. „Wir hoffen weiterhin darauf, dass Herr Scholz auf unseren (...) Brief entsprechend reagiert“, sagte Rochel.

Offener Brief: „Olaf Scholz, schützen Sie den Rechtsstaat“

Am Samstag hatten sich die Klimaschützer in einem Schreiben direkt an den Kanzler gewandt. Die Gruppe kritisierte darin vor allem das als unverhältnismäßig empfundene Vorgehen der Justiz gegen umstrittene Protestaktionen wie Straßenblockaden oder Farbanschläge. Nach einer kontrovers diskutierten Razzia in insgesamt sieben Bundesländern hatte das bayrische Landeskriminalamt vergangene Woche vorschnell von der Klimagruppe als „krimineller Vereinigung“ gesprochen und damit scharfe Kritik auf sich gezogen.

Die Landesbehörde habe mit ihrem Vorgehen „rechtsstaatliche Prinzipien missachtet“, heißt es unter anderem in dem offenen Brief der Aktivisten. „Wenn schon so wie jetzt auf friedliche Sitzblockaden reagiert wird: Was passiert, wenn die Klimakrise unsere Gesellschaft und den Rechtsstaat unter Stress setzt? Wir finden: Niemand darf sich über den Rechtsstaat hinwegsetzen.“

Scholz kritisiert Klimaproteste: „Alle regen sich auf, selbst die Wohlwollenden“

Zudem forderte die Gruppe den Bundeskanzler erneut dazu auf, ihrer Forderung nach der Gründung eines sogenannten Gesellschaftsrates zum Thema Klimaschutz nachzukommen. Ein solches – zufällig ausgelostes – Gremium soll demnach einen Plan erarbeiten, wie die Bundesrepublik bis 2030 die Nutzung fossiler Brennstoffe einstellen könnte.

Deutschland hat sich nach dem Pariser Übereinkommen dazu verpflichtet, bestimmte Klimaziele einzuhalten, wird diese Ziele laut aktuellen Prognosen aber um ein Weites verfehlen. Die Letzte Generation sieht darin einen dauerhaften Rechtsbruch der Bundesregierung. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte dies bereits 2021 in einem Urteil. Das bundesweite Klimaschutzgesetz galt damit in Teilen als verfassungswidrig.

Scholz hat zuletzt eher missmutig auf die Forderungen der Aktivisten reagiert. In einem Gespräch mit Schülern in Kleinmachnow nannte der SPD-Politiker die Klebeaktionen der Gruppe „völlig bekloppt“. Er habe den Eindruck, diese Protestform würde ihr Ziel verfehlen. In einem Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger bekräftigte Scholz seine Kritik vor Kurzem abermals. „Von allen Protestaktionen der vergangenen Jahrzehnte dürfte es diejenige sein, die wohl am wenigsten bewirkt hat – außer dass sich alle darüber aufregen, selbst die Wohlwollenden.“