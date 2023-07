Prozess gegen Bushidos Ex-Manager: Aussage zu Audiodatei

Berlin -Im Prozess gegen den Ex-Manager von Rapper Bushido steht am Mittwoch (9.30 Uhr) erneut eine Tonaufnahme im Fokus, die während des Verfahrens aufgetaucht ist. Mit Spannung wird die Aussage eines Gutachters zu dem Audiomitschnitt erwartet. Das Landgericht Berlin hatte den Experten aus Wien beauftragt zu prüfen, ob das Dokument authentisch ist. Die Aufnahme soll heimlich bei einem für das Verfahren entscheidenden Treffen des Musikers und seinem damaligen Manager Arafat A.-Ch. am 18. Januar 2018 angefertigt worden sein. Aus Sicht der Verteidiger widerlegt die etwa zweistündige Tondatei die Darstellung von Bushido, der Zeuge und Nebenkläger in dem Strafverfahren ist.

Ein Großteil der Vorwürfe gegen Arafat A.-Ch. (47), der als ein Berliner Clan-Chef gilt, und drei seiner mitangeklagten Brüder basiert auf den Aussagen des Rappers. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem Freiheitsberaubung, versuchte schwere räuberische Erpressung, Nötigung, gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Untreue vor. Zu den mutmaßlichen Taten soll es gekommen sein, nachdem Bushido die Beziehungen zu seinem Manager aufgelöst hatte. Der 44-Jährige soll im Januar 2018 eingesperrt, mit einer Flasche und einem Stuhl beworfen worden sein.

Die umstrittene Aufnahme war Anfang 2022 aufgetaucht. Dies führte zu weiteren Verzögerungen in dem Prozess, der inzwischen seit fast drei Jahren läuft. Bushido, mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi, musste deswegen im August 2022 erneut vor Gericht aussagen. Der Musiker lebt inzwischen mit seiner Familie in Dubai.