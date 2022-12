Prozess gegen Bushidos Ex-Manager bis April 2023 geplant Im Prozess gegen den Ex-Geschäftspartner von Rapper Bushido ist nach mehr als zwei Jahren kein Ende abzusehen. Nach jüngster Planung sind inzwischen bis Apri... dpa

ARCHIV - Bushido, Rapper und Musikproduzent. Sebastian Willnow/dpa/Archivbild

Berlin -Im Prozess gegen den Ex-Geschäftspartner von Rapper Bushido ist nach mehr als zwei Jahren kein Ende abzusehen. Nach jüngster Planung sind inzwischen bis April 2023 Termine geplant, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Zuletzt hatte die zuständige Strafkammer des Berliner Landgerichts ein Urteil für den 23. Januar 2023 anvisiert. In dem Verfahren gegen den Berliner Clanchef ist es mehrfach zu Verzögerungen gekommen, etwa wegen Krankheitsfällen. Aus diesem Grund fällt der Prozess auch an diesem Mittwoch aus, wie die Sprecherin sagte. Damit ist die geplante Videovernehmung eines Zeugen in der Türkei zunächst hinfällig.