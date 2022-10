Aachen - Es geht um Hunderte Kilo Ecstasy und Crystal Meth im Millionenwert: Eine mutmaßliche Drogenschmuggler-Bande muss sich in einem Komplex aus mehreren Prozessen am Landgericht Aachen verantworten. In dem Verfahren, das am Montag (9.00 Uhr) startet, sind vier Männer und zwei Frauen angeklagt, die insgesamt 830 Kilogramm Crystal Meth und 632 Kilogramm Ecstasy geschmuggelt haben sollen. Laut Anklage haben die Drogen einen geschätzten Wert von 14 Millionen Euro. Die Angeklagten sollen diese aus den Niederlanden in die Tschechische Republik und nach Berlin gebracht haben.

Allein für dieses Verfahren hat die 4. große Strafkammer des Gerichts rund 30 Verhandlungstage geplant. Laut Anklage bestehen Verbindungen zur vietnamesischen Mafia. Den Angeklagten drohen lange Haftstrafen. Ihnen wird bandenmäßiger Handel mit Drogen in nicht geringer Menge vorgeworfen.

In dem Zusammenhang beginnt ein zweiter Prozess einen Tag später am Dienstag gegen sechs weitere Angeklagte. Ein dritter Prozess soll Ende Oktober losgehen.