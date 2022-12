Prozess gegen mutmaßlichen Kokain-Händler beginnt Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Berlin der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler. Der 61-Jähr... dpa

Berlin -Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Berlin der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler. Der 61-Jährige soll von Kolumbien und Mexiko aus mit großen Mengen Kokain gehandelt haben. Das Verfahren gegen den Kolumbianer steht im Zusammenhang mit einem seit August laufenden Prozess gegen zehn Angeklagte, die mehr als vier Tonnen Kokain von Südamerika über den Hamburger Hafen nach Deutschland geschmuggelt haben sollen. Der Angeklagte war nach Gerichtsangaben im vergangenen Sommer in Spanien gefasst worden und befindet sich seit Juni in Berlin in Untersuchungshaft.