Berlin - Der Prozess gegen den Berliner Rapper Fler ist am Freitag ohne den Angeklagten fortgesetzt worden. Der Musiker muss sich vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten wegen einer Reihe von Straftaten wie Beleidigung, Sachbeschädigung, versuchter Nötigung und Fahrens ohne Führerschein verantworten. Mit Zustimmung des Verteidigers wurde nun in Abwesenheit von Fler weiterverhandelt. Das Gericht strebe ein Urteil noch am Freitag an, hieß es.

Fler, bürgerlich Patrick Losensky, soll verschiedene Menschen massiv beleidigt haben – darunter eine Nachbarin und einen Rechtsanwalt. Im Internet habe er Rapper Bushido als „Bastard“ und „ekeligen Hund“ bezeichnet, so die Anklage. Der Musiker soll auch wiederholt Polizisten minutenlang beschimpft haben. Einem Journalisten habe er gedroht, ihm die Zähne auszuschlagen.

Fler pöbelt auch vor Gericht

Am letzten Verhandlungstag vor einem Monat hatte der 38-jährige Angeklagte für Aufsehen gesorgt, weil er aus Verärgerung über einen Journalisten schimpfend den Gerichtssaal verlassen hatte. Auch der Verteidiger konnte Fler nicht zurückholen. Das Gericht beschloss, ohne den Musiker weiterzuverhandeln.

Fler hatte zu den Vorwürfen, dass er einen Journalisten bedroht habe, gesagt: „Für mich ist es künstlerische Freiheit, dass ich mich verhalte, wie sich ein Rapper verhält. Die Drohungen waren überhaupt nicht ernst gemeint.“ Die Staatsanwältin hakte nach, der Rapper pöbelte: „Was reden Sie, so ein Blödsinn, mir reicht’s!“