Prozess gegen Rapper Fler geht in dessen Abwesenheit weiter Der Prozess gegen Rapper Fler ist am Mittwoch in Berlin in dessen Abwesenheit fortgesetzt worden. Dem Musiker wird vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten Bele... dpa

ARCHIV - Rapper Fler sitzt in einem Gerichtssaal. Archivbild Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa/

Berlin -Der Prozess gegen Rapper Fler ist am Mittwoch in Berlin in dessen Abwesenheit fortgesetzt worden. Dem Musiker wird vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten Beleidigung, Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Am ersten Prozesstag vor einer Woche hatte der 40-Jährige die Vorwürfe zugegeben, später war er mitten in der Befragung einer Zeugin wütend über Angaben der Frau aus dem Saal gestürmt. Es würden Lügen vorgetragen, hatte er zuvor gerufen. Zur Fortsetzung erschien Fler, mit bürgerlichem Namen Patrick Losensky, nun nicht. Im Einvernehmen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung geht der Prozess ohne den Angeklagten weiter.