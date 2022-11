Prozess gegen Rapper Fler geht weiter: Urteil möglich Der Prozess gegen Rapper Fler wird heute fortgesetzt. Dem 40-jährigen Musiker wird vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten Beleidigung, Körperverletzung, Bedro... dpa

ARCHIV - Rapper Fler sitzt in einem Gerichtssaal. Archivbild Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa/

Berlin -Der Prozess gegen Rapper Fler wird heute fortgesetzt. Dem 40-jährigen Musiker wird vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten Beleidigung, Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung zur Last gelegt. In einem Fall soll Fler, mit bürgerlichem Namen Patrick Losensky, im März 2020 ein Fernsehteam, das ihn beim Verlassen eines Geschäfts interviewen wollte, angegriffen, bedroht und beleidigt haben. Möglicherweise könnte am zweiten Verhandlungstag ein Urteil verkündet werden.