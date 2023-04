Prozess nach Schüssen aus Auto: Angeklagter schweigt Nach Schüssen aus einem fahrenden Auto heraus hat vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen einen 34-Jährigen begonnen. Die Staatsanwaltschaft legt ihm ... dpa

dpatopbilder - ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Berlin -Nach Schüssen aus einem fahrenden Auto heraus hat vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen einen 34-Jährigen begonnen. Die Staatsanwaltschaft legt ihm versuchten Mord in vier Fällen zur Last. Bei dem Geschehen vor siebeneinhalb Monaten waren zwei Männer verletzt worden. Motiv des 34-Jährigen soll laut Anklage Rache an den Brüdern seiner verstorbenen Lebensgefährtin wegen verschiedener innerfamiliärer Streitigkeiten gewesen sein. Die Verteidiger erklärten am Dienstag, ihr Mandant werde sich derzeit nicht zu den Vorwürfen äußern.