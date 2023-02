Prozess nach Todesfahrt am Berliner Ku'damm beginnt Acht Monate nach der Todesfahrt am Berliner Ku'damm beginnt in der Hauptstadt heute ab 10.00 Uhr der Prozess gegen den mutmaßlichen Fahrer. Die Anklage wirft... dpa

ARCHIV - Ein Relief über dem Eingang zum Kriminalgericht Moabit stellt die Göttin Justitia mit verbundenen Augen dar. Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Berlin -Acht Monate nach der Todesfahrt am Berliner Ku'damm beginnt in der Hauptstadt heute ab 10.00 Uhr der Prozess gegen den mutmaßlichen Fahrer. Die Anklage wirft dem 29-Jährigen Mord und versuchten Mord in 16 Fällen sowie gefährliche Körperverletzung vor. Der Deutsch-Armenier soll am 8. Juni 2022 mit einem Auto auf dem Kurfürstendamm (Ku'damm) und der Tauentzienstraße mit Absicht in Fußgängergruppen gefahren sein. Ihm sei dabei bewusst gewesen, dass es Todesopfer geben könnte. Das habe er billigend in Kauf genommen.