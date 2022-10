Prozess nach tödlichem Schuss - Anwalt kritisiert Ermittlung Nach einem tödlichen Schuss auf einen 47-jährigen Mann in seinem Auto hat der mutmaßliche Mörder vor dem Berliner Landgericht zu den Tatvorwürfen geschwiegen... dpa

Berlin -Nach einem tödlichen Schuss auf einen 47-jährigen Mann in seinem Auto hat der mutmaßliche Mörder vor dem Berliner Landgericht zu den Tatvorwürfen geschwiegen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 61-Jährige seinem Bekannten durch die geöffnete Scheibe in den Kopf geschossen habe, um eine „berechtigte Rückforderung aus einem bestehenden Darlehensvertrag zu vereiteln“. Heimtückisch und aus Habgier habe der Mann gehandelt, heißt es in der zu Prozessbeginn am Montag verlesenen Anklage.