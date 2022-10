Staatsanwalt fordert vier Jahre Haft für Starkoch Alfons Schuhbeck

Im Prozess gegen den Starkoch Alfons Schuhbeck hat die Staatsanwaltschaft vier Jahre und zwei Monate Haft für den Angeklagten gefordert. Der Prozess habe bewiesen, dass Schuhbeck Steuern in Millionenhöhe hinterzogen habe, sagte Staatsanwältin Susanne Gehrke-Haibl am Donnerstag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht München I. Schuhbeck habe sich in 21 Fällen der schweren Steuerhinterziehung schuldig gemacht.

Gehrke-Haibl warf Schuhbeck vor, „sehr hohe kriminelle Energie“ gezeigt zu haben. So habe er sich eigens ein Computerprogramm programmieren lassen, um die Kassen in einem seiner zwei Münchner Restaurants manipulieren zu können und habe auch hohe Geldbeträge aus den Kassen seines zweiten Restaurants entnommen. Strafmildernd für Schuhbeck spreche, dass er nach anfänglichem Zögern ein Geständnis abgelegt hat.

Verteidiger fordern Bewährungsstrafe für Alfons Schuhbeck

Auch die Verteidiger Schuhbecks räumten den Vorwurf der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe ein. Sie forderten allerdings eine Bewährungsstrafe von höchstens zwei Jahren für den 73-Jährigen. Schuhbecks Verteidiger Sascha König sagte, die Strafzumessung müsse individuell erfolgen, eine Million sei nicht gleich als eine Million zu sehen. In seinem Fall habe Schuhbeck seinen vier Kindern ersparen wollen, so aufzuwachsen wie er. „Das ist eine andere Motivation als Gier.“

Schuhbeck sei ein begnadeter Koch und unvergleichlich im Umgang mit Gewürzen, sagte einer seiner Anwälte. Er habe immer nur Geschäfte, Restaurants und Gewürzläden eröffnet und darüber die kaufmännische Seite vergessen. „Daran ist er letzten Endes gescheitert“, erklärte der Verteidiger.

Schuhbeck wollte Steuerschulden noch tilgen – aber das klappte nicht

Schuhbeck wollte eigentlich noch am letzten Verhandlungstag seine Steuerschulden bei den Behörden tilgen, was das Gericht strafmildernd werten müsste. Es sei aber trotz eines seit Monaten bestehenden intensiven Kontakts zu einem Investor und verschiedenen Zahlungszusagen nicht gelungen, die Zahlung auch tatsächlich zu erhalten. Drei Minuten vor Beginn der Plädoyers habe es die letzte Absage gegeben.

Für den mitangeklagten Mitarbeiter Schuhbecks, der diesem das Programm zur Kassenmanipulation geschrieben hat, forderte die Anklage eine Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren wegen Beihilfe.

Schuhbeck ist aus zahlreichen Fernsehsendungen seit Jahren deutschlandweit bekannt, außerdem verkaufte er eine Vielzahl von Kochbüchern. Seine Geschäfte mit seinen Restaurants und weiteren Betrieben liefen zuletzt allerdings schlecht, im vergangenen Jahr musste er Insolvenz anmelden.