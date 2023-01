Erste Geständnisse im Prozess um Juwelendiebstahl aus Grünem Gewölbe

Drei der Angeklagten räumten am Dienstag ihre Beteiligung an dem spektakulären Diebstahl ein. Ein weiterer kündigte eine Erklärung für Freitag an.

Im Prozess um den spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden hat einer der Angeklagten ein Geständnis abgelegt. Wie der Spiegel berichtete, sagte der 29-Jährige vor Gericht: „Ich war nicht nur in Dresden, sondern selbst in den Räumen des Grünen Gewölbes.“

Er habe den Auftrag gehabt, durch das präparierte Fenster zu klettern, die Vitrine im Juwelenzimmer zu zertrümmern und die Schmuckstücke zu stehlen. In die Planung der Tat will der 29-Jährige jedoch nicht involviert gewesen sein.

Juwelen aus Grünem Gewölbe teilweise zurückgegeben

Zwei weitere Angeklagte räumten vor Gericht ebenfalls eine Tatbeteiligung ein. Sie sollen ihren Anwälten zufolge nicht selbst in das Grüne Gewölbe eingedrungen sein, sollen aber die Beute gesichert haben. Ein vierter Angeklagter kündigte für den nächsten Verhandlungstag am Freitag eine Erklärung an.

Der Einbruch in das sächsische Schatzkammermuseum am 25. November 2019 war einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Deutschland und machte auch international Schlagzeilen. Zwei Täter drangen über ein unbemerkt Tage zuvor präpariertes Fenster ins Residenzschloss ein, schlugen mit einer Axt Löcher in die Vitrine mit den prächtigsten Preziosen und rissen heraus, was sie zu fassen bekamen. Das Ganze dauerte nur wenige Minuten, als die Polizei eintraf, waren Diebe samt Beute verschwunden.

Laut Anklage erbeuteten sie 21 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro. Zudem sollen sie über eine Million Euro Sachschäden hinterlassen haben. So wurde ein Fluchtauto in der Tiefgarage eines Wohnhauses angezündet, um Spuren zu verwischen. Einige der Schmuckstücke waren kurz vor Weihnachten zurückgegeben worden.