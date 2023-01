Prozess um Mord an Mitpatientin: Beschuldigte gesteht Tötung Weil sie eine Mitpatientin in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses ermordet haben soll, steht eine 38-Jährige vor dem Berliner Landgericht. Die ... dpa

Berlin -Weil sie eine Mitpatientin in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses ermordet haben soll, steht eine 38-Jährige vor dem Berliner Landgericht. Die Beschuldigte hat zu Prozessbeginn am Donnerstag tödliche Messerstiche zugegeben, sich dabei allerdings auf Notwehr berufen. Sie habe sich verteidigen müssen, erklärte die Frau. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich die 38-Jährige in das Zimmer einer 58 Jahre alten Mitpatientin begeben und mindestens 15 Mal mit großer Wucht auf das Opfer eingestochen habe. Die Frau verstarb in ihrem Zimmer.