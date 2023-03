Prozess um Sozialbetrug: Berliner Clanmitglied verurteilt Der 39-Jährige soll rund 12.500 Euro Hartz IV zu Unrecht kassiert haben. Er wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. dpa

Eine Statue der Justizia: In Berlin ist ein Clanmitglied wegen Sozialbetrugs verurteilt worden. David-Wolfgang Ebener/dpa

Berlin -Ein 39-Jähriger aus einer bekannten Berliner Clanfamilie ist wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass er gegenüber dem Jobcenter im September 2014 pflichtwidrig keine Angaben zu Vermögen und Erbschaft gemacht und so zu Unrecht Arbeitslosengeld II in Höhe von rund 12.500 Euro erhalten habe. Zuvor seien Immobilien erworben worden durch einen Treuhänder, den der Angeklagte eingesetzt habe.